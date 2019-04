Goch : Dank Stipendium geht es für Gocher Schülerin in die USA

GOCH (RP) An einer amerikanischen High School lernen, Teil einer Gastfamilie werden und neue Freundschaften schließen: Darauf freut sich die 16-jährige Maike Schießler aus Goch. Im Februar wählte die SPD-Bundestagsabgeordnete Barbara Hendricks sie als Stipendiatin für das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) aus.

Maike Schießler, die sich zurzeit auf die Zentralen Prüfungen am Ende der 10. Klasse an der Gesamtschule Mittelkreis Goch vorbereitet, interessiert sich schon seit langem für Geschichte und Kultur der USA und sieht ihren Aufenthalt als einmalige Chance, ihre Kenntnisse zu vertiefen. Gleichermaßen freut sie sich darauf, in ihrer Funktion als Junior-Botschafterin ihrer Gastfamilie und ihren neuen Klassenkameraden Deutschland näherzubringen. Für die Schülerin, die sich seit langem unter anderen beim Deutschen Jugendrotkreuz engagiert, geht so ein Traum in Erfüllung.