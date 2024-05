In der Frauenstraße Polizei nutzt Maifest zur Prävention

Die Verkehrswacht gleich nebenan klärte über geeignete Radfahrkleidung auf. „Alles sollte reflektieren: Helme, Taschen, Jacken, Regenkleidung, der Einkaufstrolley“; sogar reflektierende Strickwolle hat Falk Neutzer, Geschäftsführer der Verkehrswacht Kreis Kleve, in seinem Musterkoffer. „Sichtbarkeit“ sei nicht nur ein Thema für die trüben Monate, auch im Sommer wird es am Abend dunkel. An verschiedenen Stationen konnten die Besucher Seh- und Reaktionstests machen, einen Ablenkungssimulator ausprobieren oder mittels VR-Brille erkennen, dass Müdigkeit ähnliche Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit hat wie ein Rausch.