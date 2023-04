Besonders schräges Programm Ostersonntag in Bömlers Viller Mühle

Seine Kostbarkeiten besichtigen, dazu noch etwas Kasperletheater genießen und einem neu erzählten Märchen „Hans im Glück“ lauschen – das alles gibt es am Ostersonntag für 18 Euro pro Nase. Bevor jemand sagt, „das ist aber viel“, bittet der Puppenspieler, mal zu überlegen, was Kino, Comedy, Pizzaessen kosten. „Und den Kaffee dazu gibt es bei mir an diesem Tag sogar umsonst.“ Anders als sonst, wenn sich Gruppen anmelden müssen, kann am Ostersonntag jeder auch einzeln dazu kommen. Um 14.30 Uhr ist Treffen und Kaffeetrinken, um 15 Uhr startet die Führung. „Wir machen eine anderthalbstündige Show, die schräger wird als jede zuvor“, verspricht der Chef über die Kuriositätenanlage im Grünen. „Ich erzähle, warum jeder eine Firma ,Lug und Betrug‘ haben sollte wie ich, denn da geht ja die Entwicklung unserer Gesellschaft hin. Wenn Mädchen berühmt werden, weil sie sich die Lippen schminken und das bei TikTok hochladen, mach ich mir schon Sorgen.“ Bei Bömler ist noch alles analog: vom Luftballonstart durch den Schornstein über die Geißlein, Zwerge, Hexen und die echte Froschkönig-Kugel bis hin zur ausgestopften Katze oder dem rostigen Tretauto. Was in der Viller Mühle zu sehen ist, lohnt das Hinschauen. An Technik ist maximal ein Lichtschalter nötig. Der Rest funktioniert durch Erleben und Empfinden.