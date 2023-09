Schweres Unglück in Uedem Zwei Männer stürzen aus Baum – Rettungshelikopter im Einsatz

Uedem-Keppeln · Zwei Männer aus Keppeln sind am Mittwochabend aus einem Apfelbaum gestürzt. Einer der Männer ist dabei so schwer verletzt worden, dass ihn ein Rettungshubschrauber in eine Klinik bringen musste.

14.09.2023, 16:17 Uhr

Auf einem Hof im Uedemer Ortsteil Keppeln sind am Mittwochabend zwei Männer im Alter von 53 und 74 Jahren aus einem Apfelbaum auf eine Wiese gestürzt. Einer der Männer ist dabei so schwer verletzt worden, dass ihn nach notärztlicher Versorgung ein Rettungshubschrauber in eine Klinik bringen musste. Das Unglück ereignete sich an der Bundesstraße 67. Diese wurde für einige Minuten gesperrt, weil die Besatzung des Rettungshubschraubers die Straße mit einer Trage überqueren musste. Die Polizei war am Mittwochabend ebenfalls vor Ort. Es werde allerdings nicht ermittelt, da es keine Hinweise auf eine Straftat gebe, so Polizeisprecherin Manuela Schmickler.

(RP)