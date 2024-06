Künstler Horst Keining in Goch Pop-Ikone Madonna ganz in Gelb

Die Bilder sind unscharf. Wie mit dem falschen Fokus belichtet. Pop-Ikone Madonna schaut ganz in Gelb zurückgelehnt den Betrachtern in die Augen, von unten herauf und doch von oben herab. Madonnas Blick prägt den Saal. Madonna ist fein auf die große Leinwand gemalt, die im großen Ausstellungssaal vom Museum Goch hängt. Feinste Malerei – aber unscharf, möchte man mokieren. Und doch schwindet beim Blick auf Madonna vor dem geistigen Auge die Unschärfe. Der Düsseldorfer Maler Horst Keining spielt in seinen Werken mit diesem Phänomen, stellt das Motiv auf seinen Bildern mit der Unschärfe infrage, was die Neugier des Betrachters verstärkt: „Die Unschärfe ist bei diesem Maler in Wahrheit also ein Wahrnehmungs-Schärfungs-Instrument“, schreibt Direktor der Bonner Kunsthistoriker Stephan Berg im Katalog zur Gocher Ausstellung. Das Museum Goch zeigt jetzt die farbenfrohen an knallige Pop-Art erinnernden Gemälde Keinings bis September.