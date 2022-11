Persönliche Grüne Lutz Kühnen übergibt Fraktionsvorsitz in Kalkar

Die Wählergemeinschaft Forum Kalkar bekommt einen neuen Fraktionsvorsitzenden: Lutz Kühnen, der das Amt acht Jahre innehatte, stellte sich nicht zur Wiederwahl, sein Nachfolger wird Johannes Kösters. Kühnen gibt für seinen Entschluss persönliche Gründe und den Wunsch an, nicht mehr ganz so viel Zeit in die Politik investieren zu müssen. „Es steht in unserer Fraktionsgeschäftsordnung, dass turnusgemäß alle zwei Jahre gewählt wird, jetzt war für mich der richtige Zeitpunkt, das Amt zu übergeben.“ Da Johannes Kösters bereit gestanden habe, sei der Entschluss unproblematisch gewesen. Die beiden Stellvertreter, Marlies Arntz-Klopf und Dirk Altenburg, behielten ihre Funktionen.