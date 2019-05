Asperden : Das Flugplatzfest in Asperden zu Pfingsten fällt aus

Flugakrobatik gibt es in diesem Jahr nicht. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Goch-Asperden Luftsportverein Goch: Nur noch alle zwei Jahre Tag der offenen Tür auf dem Flugplatz Asperden.

Das Flugplatzfest am Pfingstwochenende findet in diesem Jahr nicht statt, gibt der Luftsportverein Goch bekannt. Nach intensiven Beratungen im Vorstand sowie in Absprache mit den Vereinsmitgliedern kamen die Luftsportler in Asperden zu dem Ergebnis, die Flugshow an diesem Pfingstwochenende ausfallen zu lassen. Da für die Durchführung einer solch großen Veranstaltung die Anforderungen immens gestiegen sind, führte dies zu einer immer größer werdenden Belastung aller Mitglieder des Vereins.

Der Luftsportverein plant, diese über den Niederrhein hinaus bekannte Veranstaltung zukünftig zweijährlich zu organisieren, um somit eine längere Vorbereitungs- und Planungsphase zur Verfügung zu haben. Das schafft mehr Raum und Zeit für neue Ideen, so Pressesprecher Rainer Haas. Die Verhandlungen mit Showfliegern, die an vielen Veranstaltungen in ganz Europa teilnehmen, bedürfen eines längeren Zeitrahmens, sodass der LSV Goch für das Pfingsten 2020 geplante Flugplatzfest zeitnah Kontakte aufnehmen und Verhandlungen führen kann.

Am Pfingstwochenende 2019 wird wohl, wenn die Wetterlage es zulässt, normaler Flugbetrieb wie an anderen Wochenenden auch, stattfinden. Rundflüge über den Niederrhein mit Fluggästen in vereinseigenen Flugzeugen sind geplant. Für tolle Gespräche mit den luftsportbegeisterten Gästen stehen die Segelflieger-, Motorflieger-, Hubschrauber- und Berufspiloten zahlreich zur Verfügung.

Eine Party mit dem bekannten DJ Smitty findet am Pfingstsonntagabend in der großen Flugzeughalle in Asperden statt. Sie steht unter dem Motto „Smettis Vinyl Party“ im Hangar 11. Eintritt drei Euro. Zur Show ausgestellte Flugzeuge bieten die entsprechende Kulisse der Fete für alle Luftsportbegeisterten und solche, die es noch werden wollen.

Es wird einen Imbiss geben. Ein Grill sowie ein Getränkewagen stehen für die Besucher bereit. Auch ausreichend Parkplätze sind vorhanden.

(RP)