Flugverkehr : Mit dem Privatjet ab Weeze fliegen

Goch Solid Handling, langjähriger Abfertiger von Privatflugzeugen am Airport Weeze, hat die deutsche Fluggesellschaft Exxaero gegründet. Ein erstes Flugzeug ist gekauft, mehrere der niederländischen Schwester sind ebenfalls verfügbar.

Der sechssitzige Jet vom Typ Hawker Beechcraft Premier 1 ist das erste Flugzeug der deutschen Airline, ein zweites soll bald angeschafft werden. „Privatflugzeuge sind sehr gefragt. Geschäftsleute, wohlhabende Privatleute und nicht zuletzt Künstler oder Sportler nutzen unsere Dienste“, berichtet Rogier Buijs. Am Airport Weeze sind sowohl das deutsche Flugzeug, als auch zwei Maschinen der in den Niederlanden zugelassenen Flotte untergebracht. Ihnen steht ein eigener Flugzeughangar zur Verfügung, der sich in den kommenden Jahren füllen soll. Vier Piloten und sechs weitere Mitarbeiter sind bei Exxaero beschäftigt, kümmern sich um die Sicherheit, die rechtlichen Bestimmungen, die Passagiere, die Reinigung der Maschinen, das Tanken. Für die Wartung kommen Fachleute dazu. Gechartert werden die Maschinen entweder direkt durch Unternehmen, die feste Kunden sind, oder Broker suchen über eine Internetplattform nach einer Maschine, die gerade in der Nähe zu haben ist. Die Hawker, die zum Beispiel am Montag von Weeze nach Lugano flog, kann jetzt gebucht werden, da sie erst am 22. Juli zum nächsten Auftrag in Weeze zurück sein muss. Andere Angebote in den kommenden Tagen: von Weeze nach Ibiza, vom schwedischen Tröllhattan nach Weeze, von Weeze nach Korfu.