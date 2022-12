Luftsportverein in Asperden Gocher Hobbyflieger bauen sich eigenen Flugsimulator

Hoch hinauf in die Lüfte kann man in Goch seit einigen Monaten nun auch, obwohl man am Boden bleibt. Der Luftsportverein (LSV) Goch hat unter Leitung von Lutz Eiling einen Flugsimulator entwickelt, der seinen Nutzern Haptik und Prozessfolgen näher bringen soll, ohne ein echtes Flugzeug nutzen zu müssen.