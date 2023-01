Lokalpolitik in Goch Wenn schon Politik-Streaming, dann richtig

Auch mit einem Abstand von zwei Tagen fällt es schwer, den Verlauf der jüngsten Gocher Ratssitzung einfach abzuhaken. Was war das für eine seltsame Debatte: Beantragt war, endlich einen Probelauf für ein Streaming von politischen Sitzungen zu starten, eine der betreibenden Fraktionen zog ihren Antrag schon vorab zurück, alle versicherten allerdings, dass sie es schon sehr gut fänden, wenn Sitzungen live ins Internet übertragen würden. Aber viele wollten sich dort eben nicht sehen: sachkundige Bürger zum Beispiel, Schulleiter wahrscheinlich, andere Ratsvertreter vielleicht. Nicht sie selbst natürlich, denn Transparenz sei ja so wichtig für das demokratische Miteinander, aber man wolle ja auch niemanden gegen seinen Willen an die Öffentlichkeit zerren. Nun ja, Ratsvertreter sind in ihr öffentliches Amt gewählt, Schulleiter im übrigen auch – was können sie dagegen haben, wenn man ihre Wortbeiträge in öffentlicher Sitzung hört und sieht? Der Bürger ist schließlich eingeladen, gerne auch persönlich vorbeizukommen. Da könnte er genauso Augen- und Ohrenzeuge sämtlicher (mal mehr, mal weniger spannender) Diskussionen werden.