Goch: Lobgesang Gottes und der Natur im Bahnhof

Goch Ein sehr besonderer Aufführungsort für selten gehörte Lieder: Begeisterung über Händel-Arien.

Auch ohne Eintrittskarten-Verkauf scheinen die Veranstalter irgendwie gewusst zu haben, wie viele Gäste kommen würden: Alle Stühle waren besetzt beim Nachmittagskonzert im Gocher Bahnhof. Bereits zum neunten Mal lud die Kulturbühne zu den Kreis-Kultourtagen in diese besondere Aufführungsstätte ein. Wo sonst Fahrkarten gekauft werden und sich Wartende vor dem Regen unterstellen können, war am Sonntag klassische Musik angesagt. Und das sprach geschätzte 80 Menschen an - Männer und Frauen, Ältere und Jüngere, erfahrenes Konzertpublikum und Leute, die sich gerne mal auf etwas Neues einlassen. Romantisches Liedgut in der Bahnhofshalle, vorgetragen von vier heimischen Künstlern, die wohl niemanden enttäuschten: die Sopranistinnen Gesine Lersch-van der Grinten und Sinje Kiel, Monika Lensing (Violine) und Johannes Hombergen (Klavier).