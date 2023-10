„Oma Gertrud“ und Co. Wie am Niederrhein seltene Obstsorten gerettet werden

„Oma Gertrud“ ist über hundert Jahre alt. Sie wurde entdeckt in einem Garten in Wachtendonk. Ihre Früchte können einzeln ein Gewicht von 1000 Gramm erreichen. Es handelt sich um einen Birnbaum, und seine Geschichte geht so: Einige Mitglieder des Vereins Landschaftspflege im Kreis Kleve (LiKK) sind seit etwa drei Jahren auf der Suche nach alten, hochstämmigen Obstbaumsorten. Sie wurden unter anderem fündig auf einem Hof in Wachtendonk.