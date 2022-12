Polizei bittet um Verständnis Lichterkorso in Uedem: Verkehrsstörung möglich

Am Samstag, 17. Dezember, kann es in der Zeit zwischen 17 und 19.30 Uhr im Bereich Uedem zu Verkehrsstörungen kommen. Grund dafür sind leuchtende Traktoren, die im Korso gemäß dem Motto einen „Funken Hoffnung“ geben wollen. Die Fahrt startet in Uedemerbruch und führt über Uedemerfeld und in die Keppelner Ortsmitte. Die Polizei bittet um Rücksichtnahme und Verständnis.