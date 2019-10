Goch : Vier Chöre singen im Gocher Stadtpark

Goch Der Stadtpark-Verein lädt am Samstagnachmittag zum letzten Event des Jahres ein.

(RP) Der Gocher Stadtpark-Verein startet sein letztes Event 2019: Am Samstag, 5.Oktober, werden von 14 Uhr Uhr bis 17 Uhr vier Chöre im Park sein, und zwar der Leni-Valk Chor-Goch, der Gospelchor Voices aus Uedem, der Kolpingchor 1890 Goch und der Grenslandmannenkoor aus Siebengewald. Die Besucher sind eingeladen, schon ab 13 Uhr in den Park zu kommen. Dann stehen für alle Speisen und Getränke zur Verfügung. Wieder dabei ist Thünnesen Food-Truck,. Für Getränke und Logistik sorgt wieder RB Event.

Der Gospelchor Voices aus Uedem besteht seit fast 25 Jahren und mittlerweile teilen etwa 70 Sängerinnen und Sänger die Freude am Singen. Die meisten kommen aus Uedem, Kevelaer, Goch oder Weeze. Das Konzert am 23.November in der Clemenskirche in Kevelaer steht im Zeichen des 20jährigen Chorleiterjubiläums von Christiane Langenbrinck.