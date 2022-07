Eisenbahngeschichte : Jede Menge Wissenswertes über die Boxteler Bahn

Goch Werner Verfürth ist ein Kenner der einst wichtigen Eisenbahnstrecke, zu der er schon Ausstellungen organisierte. Eisenbahnfreunde können sich jetzt umfänglich über eine besondere Strecke der Vergangenheit informieren.

Die bislang fehlende letzte Info-Tafel haben die Männer an der früheren Eisenbahnbrücke über die Kendel in Hommersum aufgestellt. Diese Brücke steht genau auf der Grenze zwischen den Niederlanden und Deutschland. Gemeinsam mit Freunden aus Gennep und dem Heimat- und Verschönerungsverein Hommersum wurde die vom Experten Verfürth in Szene gesetzte Aktion mit Erfolg abgeschlossen. In den vergangenen zwei Jahren waren bereits sieben Informationstafeln zwischen Kalbeck und Hassum aufgestellt worden. Sie stehen an historischen Gebäuden oder an ehemaligen Eisenbahnstandorten und zeigen jeweils vier alte Ansichten. Alle Erläuterungstexte sind in den Sprachen Deutsch, Englisch und Niederländisch verfasst.