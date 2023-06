Für die Ferien Lesesommer in Pfalzdorf startet

Die Pfalzdorfer Gemeindebücherei mit den beiden Standorten an der Kirchstraße und der Hevelingstraße ist wieder eine von rund 150 Bibliotheken in NRW, die am landesweiten Leseförderprojekt „Sommerleseclub“ (SLC) teilnehmen. Der SLC ist eines der größten Leseförderprojekte des Landes und wurde vom Kultursekretariat NRW in Gütersloh im Jahr 2005 übernommen. Die Leiterin der Pfalzdorfer Gemeindebücherei, Martina Hafner, freut sich auf möglichst viele Teilnehmer. „Teilnehmen können alle Menschen jeden Alters. Es können Lese-Teams gebildet werden, zum Beispiel Familien oder Freundesgruppen. Omas können ihren Enkeln vorlesen, Väter können mit ihren (noch nicht lesenden) Kindern Bilderbücher entdecken oder Hörbüchern lauschen“, beschreibt Hafner die vielen Möglichkeiten beim SLC.