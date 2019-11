Goch : Lebenshilfe: Der Sprung ins selbstbestimmte Leben

Goch Simone van der Linden und Herbert Tourney aus Goch haben sich einen Wunsch erfüllt.

(RP). Simone van der Linden (44) und Herbert Tourney (53) aus Goch haben sich ihren persönlichen Wunsch erfüllt. Sie haben jeder eine eigene kleine Wohnung und führen ihren Alltag – soweit es geht – eigenständig. „Wenn ich etwas nicht alleine schaffe, mir unsicher bin oder Fragen habe, ist das Team des Betreuten Wohnens der Lebenshilfe immer für mich da“, erläutert Simone van der Linden. Während Herbert Tourney bereits seit einigen Jahren in den eigenen vier Wänden lebt, hat sie ihre Außenwohngruppe nach zehn Jahren erst vor rund einem Jahr verlassen. „Es ist einfach total cool so zu leben, wie man es selbst möchte“, schildert Herbert Tourney, der seine Leidenschaft fürs Kochen entdeckt hat. Die Rückzugsmöglichkeiten seien im Rahmen einer eigenen Wohnung stärker vorhanden als in einer Wohngemeinschaft, welche für viele nach wie vor ein optimales Lebensmodell ist. „Aber die, die lieber alleine leben möchten, haben mit dem BeWo der Lebenshilfe auch die Chance dazu“, erläutert Simone van der Linden. Sie ist sichtlich stolz darauf den Sprung ins selbstbestimmte Leben, durch den Umzug in die eigene Wohnung geschafft zu haben.