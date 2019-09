Goch : Sprechstunde mit Minister Laumann

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) besuchte das bischöfliche Gymnasium und sah sich eine Medizin-Stunde an. Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch Am bischöflichen Gymnasium Gaesdonck ist eine dritte „Advanced Class“ gestartet: eine für angehende Medizinstudenten. NRW-Gesundheitsminister Laumann ist Schirmherr und sah sich vor Ort um.

Einen Kreuzbandriss zu diagnostizieren gehört eher nicht zu den Erwartungen an 16-jährige Gymnasiasten. Auch wird Bauchweh wie bisher eher ein Fall für Schwester Theogardes Fürsorge sein, als dass junge Gaesdoncker ihre Mitschüler mit dem Ultraschallgerät untersuchen. Aber deutlich mehr als bisher werden 15 Schüler, die ab diesem Schuljahr der „Advanced Class“ Medizin angehören, künftig von Krankheiten verstehen, denn am bischöflichen Gymnasium in Goch bereiten sich engagierte Oberstufenschüler schon jetzt auf ihr Medizinstudium vor. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann verschaffte sich jetzt einen Eindruck vom neuen Angebot der Schule, das „unseres Wissens nach einmalig in Deutschland ist“, wie Direktor Markus Oberdörster feststellte.

„Der offizielle Projektstart ist ein besonderer Tag“, erklärte Oberdörster einer Gruppe geladener Gäste, darunter Landtagsabgeordneter Günther Bergmann (CDU), Landrat Wolfgang Spreen, Gochs stellvertretende Bürgermeisterin Gabi Theissen, einige Mediziner aus der Umgebung, begleitende Lehrer, die teilnehmenden Schüler selbst. Der Direktor erläuterte, dass die Mädchen und Jungen, die an dem Programm teilnehmen, 156 zusätzliche Unterrichtseinheiten schultern. Ein langer Nachmittag pro Woche wird dafür verwendet – und es müssen auch Prüfungen abgelegt werden. „Unsere Exzellenzkurse – ebenso die in Wirtschaft und Kunst – verlangen den Schülern einiges ab“, so Oberdörster. Aber sie erarbeiteten sich vermutlich auch einen spürbaren Vorteil gegenüber Studienanfängern ohne derartige Vorbereitung.

Info „Advanced Classes“ für engagierte Schüler Idee In manchen Studienfächern ist es gut, einiges Vorwissen mitzubringen oder für die Bewerbung um einen Studienplatz Kenntnisse nachweisen zu können. Fächer So werden in der Advanced Class „Arts and Design“ Kunstmappen vorbereitet, bei „Business Economics“ gibt’s am Ende ein Zertifikat, „Medical Science“ ist das jüngste, stark praktisch angelegte Angebot.

Als Dozenten hat Gaesdonck Ärzte gewinnen können, die der Schule zum Teil schon lange verbunden sind, weil sie etwa selbst dort ihr Abitur gemacht haben. Es sind niedergelassene Ärzte, Fachärzte, Mediziner an den Krankenhäusern der Umgebung und sogar aus Bottrop. Auf dem Unterrichtsplan stehen Orthopädie, Chirurgie, Gynäkologie, sogar Neurologie – von vielen Themen werden die künftigen Erstsemester dann schon mal gehört haben. Lehrer und Projektbegleiter Thorsten Kattelans kennt noch andere gute Gründe, die neue Advanced Class zu bewerben: „Die Schüler stellen durch die Beschäftigung mit medizinischen Themen auch fest, ob der ausgesuchte Beruf überhaupt zu ihnen passt.“ Und dann ist da noch das dritte Argument, das den Kreis Kleve, seine Politik und sogar den Landesminister für das Projekt einnimmt – es könnten aus den Gaesdoncker Reihen vielleicht sogar neue Ärzte für den ländlichen Raum hervorgehen. Die werden bekanntlich Hände ringend gesucht.

Das war dann auch das Hauptthema des Vortrags, den der Gesundheitsminister im Stucksaal des Internats hielt. Er, der als Westfale ebenfalls vom Land stammt, wünscht sich sehr, dass mehr junge Ärzte sich abseits der Großstädte niederlassen oder in dortige Krankenhäuser gehen. Er berichtete den Schülern vom neuen Medizinstudiengang in Bielefeld, wo ab 2021 vorrangig Allgemeinmediziner ausgebildet werden sollen. Auch in Witten-Herdecke werden mehr Studienplätze als bisher angeboten, zudem werden bekanntlich die Zugangsvoraussetzungen überarbeitet. Die Abiturnote soll keinen ganz so großen Stellenwert mehr besitzen, vielmehr werden Auswahlgespräche und die Vorbildung stärker gewichtet. Ohne gute Noten und einige Anstrengung werden die Aspiranten auch in der Zukunft allerdings kaum auskommen, sagte Laumann sehr deutlich. „Wenn einer Exzellenz will, muss er sich auch überdurchschnittlich einsetzen.“