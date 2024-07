Bienenfreund aus Uedem Wie Jochen Kanders vom Milchbauern zum Naturschützer wurde

In seinem Büro hängt, wie es sich gehört, die Urkunde der Landwirtschaftskammer aus dem Jahr 2000, als Jochen Kanders zum „staatlich geprüften Landwirt“ wurde. „Ich war jung, hochmotiviert und entschlossen, den Betrieb meines Vaters nach dem damals allein gültigen Prinzip ,Wachsen oder Weichen’ weiter zu führen, um am Markt bestehen zu können“, erinnert er sich. Doch er sei auch naiv gewesen, was man mit Anfang 20 ja sein darf. Was es bedeutet, 500 Mastschweine und 50 Milchkühe zu versorgen, wie viel Zeit man im Stall verbringt und wann man morgens mit dem Melken beginnen muss – das wusste er zwar, doch es dann eigenverantwortlich zu erleben war etwas anderes. Erst recht, als eine kleine Familie Zeit beanspruchte. „Heute ist mir Lebensqualität viel wert. Nur arbeiten und kaum Gelegenheit zu haben, sein verdientes Geld auszugeben – das kann es nicht sein“, sagt Kanders.