Kreispolitik : Naturschutzbeirat: Grünes Licht für Solaranlage auf See

goch / weeze Das Vorhaben, eine große schwimmende Solaranlage auf einem Baggersee in Weeze-Vorselaer zu errichten, findet die Unterstützung des Landschaftsbeirats des Kreises Kleve. Die Kommunalpolitiker und Vertreter verschiedener Fachgruppierungen und Verbände stimmten dem Vorschlag der Verwaltung bei einer Gegenstimme zu.

Wie berichtet, geht es darum, eine Anlage aus rund 250 Solarmodulen auf einer schwimmenden Unterkonstruktion zu montieren. Der Geschäftsführer des Unternehmens hatte eine Leistung von 749.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr genannt. Die auf dem Wasser erzeugte Energie soll zum Betrieb der Transportbänder und der Schwimmbagger eingesetzt werden. Überschüssiger Strom kann in den Wintermonaten, wenn nicht gebaggert wird, in das öffentliche Netz eingespeist werden.

Verwaltung und Politik lobten die Idee einer Solaranlage, die nicht in die offene Landschaft gebaut wird. Beantragt ist eine Fläche von 0,75 Hektar auf dem insgesamt 42 Hektar großen See. Angeregt wurde, die Auswirkungen der Anlage auf die Natur zu dokumentieren. Die Sorge, es finde unterhalb der Solarpaneelen keine Photosynthese statt, was für die Fische schlecht sei, wollte Fachbereichsleiter Hermann Reynders so nicht stehen lassen. Es sei genügend Platz für Tiere und Pflanzen unterhalb der Module. Sorgen bereitet einigen Beiratsmitgliedern auch die zu erwartende Verschmutzung durch Vögel.