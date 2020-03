Helfen in Coronakrise : Landjugend hilft Älteren

Helfen in Coronakrise

Der Vorsitzende der Landjugend Uedem über Nachbarschaftshilfe.

Schüler, Studenten und manche Azubis haben jetzt mehr Zeit, als ihnen lieb ist. Geht es auch Ihnen so, Herr Pickmann?

Jannik Pickmann Klar, das ist so, aber wir wollen in dieser Situation nicht tatenlos bleiben. Im Vorstand haben wir beraten, was wir tun können. Entschieden wurde, dass wir Menschen unterstützen wollen, die jetzt besonders betroffen sind. Aus Angst vor Ansteckung gehen Ältere möglichst nicht mehr einkaufen. Sie können sich bei uns melden, wir kümmern uns dann um die Besorgung.