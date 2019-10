Kalkar : Eine fast typische Landfrau

Zwar kennt sie sich mit der Feldarbeit nicht gut aus, aber Floristik ist eine Leidenschaft der Maschinenbauingenieurin, die die Landfrauen repräsentiert. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve Wer glaubt, dass die Landfrauenvereinigung eine etwas verstaubte Vereinigung ist, kennt nicht Petra Janssen, eines der jüngsten Vorstandsmitglieder. Die Bauingenieurin erzählt, warum sie „Landfrau“ ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Früher waren Landfrauen die Ehefrauen von Landwirten. Sie versorgten die Familie und dazu oft noch die Mitarbeiter des Hofes. Klar, dass sie der Landfrauenvereinigung angehörten. Heute sind unter den Mitgliedern des Verbandes immer noch viele, die aus der Landwirtschaft kommen, aber gerade die Jüngeren haben oft nur noch eine Gemeinsamkeit mit ihnen: Sie leben auf dem Land. So wie die 42-jährige Petra Janssen, die sich im Bezirksverband der Landfrauen engagiert und in ihrem Heimatdorf Niedermörmter die Vorsitzende ist. Sie sprach mit der Rheinischen Post über einen Verband, der sich total geändert hat und dabei wichtig geblieben ist. Am Freitag, 25. Oktober, feiern die Bezirks-Landfrauen im Gocher Kastell ihr 70-jähriges Bestehen.

Wer sie besucht, könnte meinen: Klarer Fall, hier haben junge Leute ihr Zuhause an den Hof der Eltern angebaut. Aber selbst der Schwiegervater war nie Bauer, ist zu erfahren: „Er fuhr einen Milchwagen, und das ist auch schon meine einzige Verbindung zur Landwirtschaft“, erzählt Petra Janssen lachend. Ihr Mann musste (oder durfte) also keinen Hof übernehmen, sondern lernte Industriekaufmann, die 42-Jährige studierte Maschinenbau. „Ich arbeite in der Konstruktionsabteilung eines Krefelder Maschinenbauers“, berichtet sie. Ein langer Tag für die Pendlerin, aber die Fahrt sei gut zum Abschalten. „Ich würde nie in der Stadt leben wollen, ich mag am Dorf, dass man die Nachbarn kennt und alles recht persönlich zugeht.“ Aufgewachsen im Nachbarort Obermörmter (als Xantener Ortsteil im Nachbarkreis Wesel gelegen), hatte Petra schon in ihrer Jugend viele Freunde in Niedermörmter, das dann ihr Zuhause wurde. „Vor 15 Jahren haben wir hier umgebaut“, erzählt sie – ein großzügiger Anbau ans Haus der Schwiegereltern.

Info Engagement für den ländlichen Lebensraum Zielsetzung Die Frauen engagieren sich für den ländlichen Lebensraum, ihre Heimat. Aufgabe Unter anderem möchten sie den Dialog zwischen Erzeugern und Verbrauchern stärken. Angebot Seminare, Vorträge, Ausflüge, Geselligkeit.

Als Ingrid Brüker den Vorstand der Landfrauen Niedermörmter abgeben wollte, übernahm Petra Janssen. Sie war da schon eine Weile im Vorstand und zehn Jahre Mitglied. „Dass ich nicht aus aus der Landwirtschaft komme, ist für die jüngeren Landfrauen heute fast symptomatisch. Es gibt ja immer weniger landwirtschaftliche Betriebe. Natürlich kann ich deshalb bei manchen Themen nicht mitsprechen, und das tue ich dann auch nicht. Wovon ich keine Ahnung habe oder nur gefährliches Halbwissen, da halt’ ich mich raus. Es gibt genügend Sachen, bei denen ich mich nützlich machen kann.“ Reisen und Fahrten organisieren, Referenten zu Vorträgen einladen, bei Veranstaltungen für die Deko und den richtigen Ablauf sorgen – das kann die Ingenieurin bestens. Und die großen politischen Themen, mit denen sich der Verband befasst, werden vorwiegend auf anderen Ebenen beackert. Im Ortsverband geht es mehr um die Geselligkeit.

Petra Janssen gefällt am Verein, dass jüngere und ältere Landfrauen ein gutes Miteinander pflegen. Und dass so langsam das Kirchturmdenken abnimmt. „Weil längst nicht mehr jedes Dorf eine eigene Landfrauen-Gruppe hat, gewöhnt man sich daran, auch in größeren Strukturen zu denken.“ Zu „ihrer“ Gruppe gehören inzwischen auch Frauen aus Wissel, Hönnepel und Apeldoorn, manchmal gibt es auch Veranstaltungen zusammen mit der Vereinigung aus Kalkar oder gleich mit dem gesamten Bezirk. Warum kommen also Frauen, wenn sie gar nicht auf dem Bauernhof leben, zur Landfrauenvereinigung? „Weil wir gerne auf dem Land leben, mal von einem interessanten Vortrag hören, bei einer Radtour oder Wanderung dabei sein wollen, eine Freundin uns mitnimmt“, zählt Petra Janssen auf.

Das ist der Bezirksvorstand der Landfrauen mit ihrer Chefin Hildegard Geurtz aus Goch-Hülm. Der gesamte Nordkreis Kleve ist vertreten. Foto: Verband