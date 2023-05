Tarifstreit Landesweite Warnstreiks auch bei Nährengel in Goch

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat landesweit zu Warnstreiks in verschiedenen Betrieben der Lebensmittelbranche aufgerufen, am Niederrhein zum Beispiel im Kreis Wesel, bei Kühne in Straelen und bei Nährengel in Goch. Das Werk, das Kartoffeln unter anderem zu Kartoffelbrei, Chips und Pommes verarbeitet, war in der Frühschicht betroffen. Von 6 bis 14 Uhr arbeiteten die organisierten Mitarbeiter nicht, sondern zogen zum nahen Bahnhof, um dort auf ihre Interessen aufmerksam zu machen.