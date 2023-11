Niederrhein mit Potential? Das Land führt Geothermie-Messungen in Goch durch

Zur deutschen Energiewende sollen nicht nur Sonne, Wind und Wasser, sondern auch Wärme aus der Erde beitragen. Das Stichwort ist Geothermie. Dabei handelt es sich um die Energiegewinnung aus hohen Temperaturen, die unterhalb der Erdoberfläche in den Erd- und Gesteinsschichten herrschen. Je tiefer man in die Erde eindringt, desto wärmer wird es. Mithilfe von geothermischen Anlagen wird die Wärmeenergie in Strom umgewandelt oder für die Wärmeversorgung genutzt. Und auch der Kreis Kleve könnte mit Blick auf Geothermie Potential haben.