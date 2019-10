Laienspiel : Tingel-Tangel geht wieder auf die Bühne

Goch Tingel-Tangel hat ein neues Bühnenstück erarbeitet. Diesmal wagen sich die Kesseler Laienspieler an einen Kriminalfall.

(RP) Nach einer einjährigen Spielpause ist das Laienspieltheater Tingel-Tangel aus Kessel wieder zurück. Und zwar mit einer absoluten Vereinspremiere. Mit dem Stück „Tod im Rampenlicht“ von DanielStenmans wagen sich die Laiendarsteller erstmals an einen Krimi. Die Premiere des Stücks ist geplant am Freitag, den 8. November.

In dem Stück geht es darum, den Mord am Hauptdarsteller eines kleinen Theaterensembles aufzudecken, der während der Proben zu einem Krimi-Theaterstück auf offener Bühne erschossen wird. Kommissar Holm (Ralf Wirtz) von der Mordkommission ermittelt und stößt schon bald auf Hinweise, die Realität und Fiktion immer mehr und aufs Makaberste miteinander vermischen.

Die Premiere findet am Freitag, den 8. November, um 20 Uhr im Gocher Kastell statt. Karten hierzu sind für 10 Euro bei der Kultourbühne Goch erhältlich. Am Sonntag, 17.1 November, gibt es das Stück im Gasthaus Stoffelen in Kessel zu sehen. Karten gibt es ab dem 14.Oktober für 7 Euro bei Stoffelen. Zur Stärkung gibt es Fingerfood, Suppen und andere Kleinigkeiten.

Am Donnerstag, 28. November, gastiert das Laienspieltheater schließlich in der Dorfschule Keppeln. Karten gibt es ab Montag, 14. Oktober, bei Haustechnik Jean Heiming in Keppeln (7 Euro). An der Abendkasse kostet der Eintritt 8 Euro.