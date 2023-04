Wasser für den Garten Wasserproben fürs Labormobil

(nik) Frischer Salat und später Beerenobst aus dem eigenen Garten ist etwas Feines. Da es nicht immer so ergiebig regnet wie derzeit, ist regelmäßiges Gießen nötig. Am liebsten mit Wasser aus dem eigenen Brunnen. Doch das Rentnerpaar will sicher sein, dass die Früchte und Gemüsesorten, die sie den Enkeln anbieten, tatsächlich gesnd und nciht etwa durch Schadstoffe belastet sind Deshalb kommt den beiden Gochern das Angebot des Vereins für Gewässcherschutz gerade recht. Deren „Labormobil“ stand am Montag an der Nierswelle und nahm die Proben von Bürgern entgegen. Halbliter-Plastikflaschen, gefüllt mit dem Wasser aus dem eigenen Brunne, wurden beschriftet und werden in den nächsten Wochen untersucht. Damit jeder, der das Wasser für einen Garten, für den Pool oder für Haustiere nutzen will, weiß, dass er damit nichts Falsches macht.