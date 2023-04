Singen und Entspannen Maria Klier aus Goch lädt zur Gesangsreise ein – nach Kleve

Goch/Kleve · Es gibt Gesangs-Workshops und Weiterbildung in der Konfliktberatung in der Wasserburg Rindern, außerdem Kurse in Entspannungs-, Kreativitäts- und Weiblichkeitspädagogik im Haus am Steintor in Goch.

28.04.2023, 05:55 Uhr

Maria Klier bietet im Haus am Steintor nicht nur Gesangsstunden an. Archivfoto: mvo Foto: Evers, Gottfried (eve)

Von Anja Settnik