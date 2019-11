Goch : Spannender Kultur-Herbst: Start mit Doris D.

Goch-Asperden Die Gruppe Doris D gastiert am Sonntag beim Kultur-Herbst der Voba in Asperden.

Der Auftakt der kleinen KulturHerbst-Tournee der Band Doris D. war mehr als gelungen: Das Publikum in Nieukerk war vollauf begeistert von den drei Musikern aus Bottrop, die sich gemeinsam mit den Zuhörern auf eine musikalische Reise mit bekannten Stücken von heute bis zurück bis in 70er Jahre begaben. Mit ihren Akkustik-Covern verpassen sie ihren Songs ein neues Gewand, die alle eine Gemeinsamkeit haben. Doris D. covert ausschließlich deutsche Hits. Die Ärzte treffen auf Andreas Bourani, Silbermond auf Ich+Ich. Wer kennt noch die Spider Murphy Gang oder Kraftwerk, die sich fröhlich mit Sportfreunde Stiller und Mark Forster mischen. Es gibt also Punk, Schlager, Rock Pop. Das alles mit zwei Gitarren, einer Ukulele, einer Cajon und drei Stimmen. Und mit 100%-Mitsinggarantie.

Doris D. ist nochmal zu hören am Sonntag, 3. November, im Kloster Graefenthal in Asperden und am 12. November in der Alten Schmiede in Weeze, jeweils in dem besonderen Ambiente der historischen Spielstätten. Beginn ist um 19 Uhr. Karten gibt es unter www.vb-niers.de/kulturherbst und an der Abendkasse.