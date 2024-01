Küchenstudio-Insolvenz Wie es für Schryvers Technik in Goch weitergeht

Auch nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Handels-GmbH Schryvers wird das Technik-Center weitergeführt. Geschäftsführer Uwe Tünnesen, der gegenüber dem Amtsgericht Kleve seine Zahlungsunfähigkeit in Bezug auf das Küchenstudio erklärt hatte, hatte schon vor 20 Jahren den Service in eine eigene Firma ausgelagert. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagte Tünnesen, er führe das Technik-Centerweiter wie bisher, übe auch künftig den Werkskundendienst für die Hersteller aus, deren Artikel bei Schryvers verkauft wurden. „Ich lasse meine Kunden nicht im Stich“, verspricht er. Der Service bezieht sich allerdings nur auf die elektrischen Geräte, die generell zwei Jahre Garantie haben, nicht auf die Möbel. Tünnesen verkauft zudem die sogenannte „weiße Ware“ wie Kühlschränke, Herde und Waschmaschinen. Die Kunden sind in den bisherigen Geschäftsräumen willkommen, es werde aber nach einem neuen, kleineren Standort gesucht, denn Küchen müssen dort künftig nicht mehr ausgestellt werden.