Pfalzdorf : Raubüberfall in Pfalzdorf: Quartett festgenommen

Raubüberfall in Pfalzdorf: Quartett festgenommen

Goch-Pfalzdorf Die Täter hatten ein Ehepaar in Pfalzdorf im Haus überfallen und ausgeraubt.

(RP) Mit der Festnahme der beiden letzten Tatverdächtigen am Freitag gilt der Raubüberfall vom 29. September in Pfalzdorf für die Kripo Goch als aufgeklärt, teilte die Polizei mit.

Die vier Festgenommenen stehen im Verdacht, an jenem Sonntagabend den 59-jährigen Wohnungsinhaber und seine 54-jährige Frau nach einem gemeinsamen Plan in ihrem Haus auf der Motzfeldstraße in Pfalzdorf überfallen zu haben. Die vier Tatverdächtigen schlugen bei dem Raubüberfall den 59-jährigen Wohnungsinhaber nieder; auch seine Frau erlitt bei dem Überfall Verletzungen