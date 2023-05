Verkehrsplanung in Goch Der Kreisverkehr zum Ostring ist freigegeben

„In Kürze gehen die Ausschreibungen raus, dann kommen die Vergaben, und wir gehen davon aus, im dritten Quartal des Jahres, vielleicht auch schon gegen Ende der Sommerferien, mit den Kanalarbeiten beginnen zu können“, erklärt Wolfgang Jansen, der Leiter des städtischen Vermögensbetriebs. An der Pfalzdorfer Straße und am Hunsberg wurden schon vor einiger Zeit Versickerungsbecken fürs Regenwasser angelegt, das bisher in Sickerschichten endete. Das ist aus Umweltschutzgründen nicht mehr zulässig. Die komplette Erneuerung des Kanalsystems am Ostring folgt, danach wird die Straße samt kombiniertem Geh- und Radweg ausgebaut. Mitsamt neuer Hausanschlüsse, Straßenbeleuchtung, der Anlage von Parknischen und schließlich der Bepflanzung wird das Projekt einige Zeit in Anspruch nehmen. „Anderthalb Jahre“, hatte Jansen gesagt, als die Beschaffung von Materialien noch nicht so schwierig war und in den Bauunternehmen nicht so viel Personal fehlte. Nun könne es durchaus länger dauern.