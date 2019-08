Heimatvereine : So kann ein Vorgarten aussehen

Goch-Pfalzdorf Zugegeben: Wer ein 400-Quadratmeter-Grundstück im Neubaugebiet besitzt, wird einen solchen Garten nicht anlegen können. Aber Anregungen holen kann er sich dennoch. In Pfalzdorf begeistert der „Vorgarten“ der Familie Hetzel.

Josef Jörissen und einige Vorstandskollegen begrüßten die Presse im Wintergarten der Familie Hetzel. Von dort aus lässt sich auch bei leichtem Regen bestens in die verschiedenen Bereiche des riesigen Gartens blicken. „Der ist deshalb so groß, weil meine Eltern hier ja noch Landwirtschaft betrieben haben“, erzählt der Hausherr. Im Laufe der Zeit verschwanden Nebengebäude und Nutzflächen, was blieb, war eine zu gestaltende Fläche. „Eine, die zu unserer Familie passen musste und sich entsprechend stetig änderte“, ergänzt die Ehefrau. Vier Kinder, ein Hund und die Erwachsenen müssen sich wohl fühlen, entsprechend gibt es Schaukeln, Trampolin, Rasenflächen, aber auch Hängematten, Rabatten für Stauden und Sommerblumen. Wobei die Eltern vermutlich nur selten müßig in der Hängematte schaukeln, denn der Garten verursacht einige Arbeit.