Katholiken : Kreiskomitee der Katholiken diskutiert neue Modelle

Kevelaer (pbm/cb). Kerstin Stegemann nahm kein Blatt vor den Mund, als sie im Kevelaerer Priesterhaus auf die Situation der Kirche zu sprechen kam: „Umstrukturierungen sind jetzt notwendig, und es ist nicht die Frage, ob wir das wollen.

Wir müssen es, aber jetzt können wir sie noch aktiv gestalten.“ Seit Mai ist die 34-Jährige Vorsitzende des Diözesankomitees der Katholiken im Bistum Münster, in Kevelaer sprach sie am 9. Oktober auf Einladung des Kreiskomitees der Katholiken. Und das Interesse am Schwerpunktthema des Abends, „Gemeinden ohne Priester – Modelle der Gemeindeleitung in den nächsten Jahren“, war groß.