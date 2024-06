Kreiskantor Mathias Staut „Goch hat Potenzial“

Sein Büro ist eigentlich im Gebäude des Kirchenkreises in Goch an der Parkstraße. Doch das ist Theorie – Mathias Staut verwaltet seine kirchlichen Aufgaben per Handy und Tablet. Insbesondere spricht er mit den hauptamtlichen Kirchenmusikern, mit den Chorleitern vor allem und organisiert Treffen mit all denen, die sich um die Musik in den evangelischen Gemeinden des Kirchenkreises verdient machen. Kürzlich gab es in Goch eine Veranstaltung, die zeigte, wie gut man miteinander arbeiten kann – und dass hierzulande auch die Ökumene gelebt wird. Bei der Nacht der Chöre, einem Event, das parallel in der evangelischen Kirche am Markt und der katholischen Maria-Magdalena-Kirche stattfand, wirkten rund 350 Sängerinnen und Sänger mit. Wolfgang Nowak unterstützte auf katholischer Seite, die evangelische Pop-Kantorin Anne Hartmann aus Goch vervollständigte das Team. Der gemeinsame Evensong zum Abschluss sei ein bewegendes Erlebnis gewesen, sagt Staut. Das bestätigen viele der Teilnehmer.