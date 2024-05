Kita-Krise im Kreis Kleve „Unsere Generation geht auf dem Zahnfleisch“

In Deutschland herrscht Chancengleichheit? Mitnichten, sagte Jochen Ott, Fraktionschef der SPD im Düsseldorfer Landtag, am Montagabend im Uedemer Bürgerhaus. „Die Bildungs- und Lebenschancen eines dreijährigen Kindes können wir heute sehr genau vorhersagen. Ich muss nur drei Dinge wissen: die Bildungsabschlüsse der Eltern, das Einkommen der Eltern und die Postleitzahl“, sagte Ott. „Dann kann ich sehr genau vorhersagen, was aus dem Kind wird. Dabei hatten wir uns Chancengleichheit mal anders vorgestellt.“ Um gegenzusteuern, müsse kräftig investiert werden, etwa in die Kita- und Ganztagslandschaft. Die Forderung passte zum Thema des Abends: Die Sozialdemokraten hatten zum Talk über „Kita-Kollaps verhindern – Betreuung garantieren!“ eingeladen.