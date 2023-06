Mehr als 400 Teilnehmer So war das große Feuerwehrzeltlager im Kreis Kleve

Das Zeltlager diene, so Stefan Bömler, nicht nur zur Gemeinschaftsstärkung und zum Spaß an der Sache, sondern solle zur Sichtbarkeit der Jugendfeuerwehr beitragen. Er wünsche sich, dass mehr Menschen verstehen, wie wichtig Jugendfeuerwehr ist. Sie sei ein äußerst bedeutsamer Bestandteil der Feuerwehr, da diese die Hauptquelle für Nachwuchs in dem Berufsfeld sei. Auch liegt es dem Wehrleiter am Herzen zu zeigen, dass sich die Jugendfeuerwehr gleichermaßen für die Gesellschaft einsetzen kann.