Arbeiten in Pfalzdorf Motzfeldstraße wird saniert – Großbaustelle bis Oktober

Der Neubau des Radwegs erfolgt ab Bedburger Straße/Hevelingstraße bis zum Ortsausgang Pfalzdorf in Richtung Louisendorf, wo der Anschluss an den bereits vorhandenen Radweg erfolgt. Die Arbeiten dauern bis Ende Oktober an. Witterungsbedingte Verzögerungen können laut Kreisverwaltung nicht ausgeschlossen werden.