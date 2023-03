Straßenverkehr Änderung der Vorfahrt an Kreuzung in Uedem

(RP) Die Unfallkommission des Kreises Kleve hat über Maßnahmen zur Beseitigung der Unfallgefahren an der Kreuzung Kervenheimer Straße (L 362) / Lohstraße (L 362) / Ostwall / Südwall in Uedem beraten. Dieser Kreuzungsbereich ist bereits seit Jahren unfallauffällig. Trotz verschiedener in der Vergangenheit bereits getroffener Maßnahmen kam es hier immer wieder zu Unfällen mit Verletzten und Sachschäden. Unfallursache waren dabei überwiegend Vorfahrtverletzungen von Verkehrsteilnehmern auf der Kervenheimer Straße und der Lohstraße. Dort stehen Stopp-Verkehrsschilder, die regelmäßig vorsätzlich oder durch Unachtsamkeit missachtet werden. So kommt es hier häufig zu Unfällen.