Zugverkehr im Gelderland : Niersexpress ab Dezember bis Duisburg

Goch/Kleve Wegen einer Baustelle in Düsseldorf wird der RE 10 bis April 2020 wohl ausweichen müssen.

Wer mit dem Niersexpress nach Düsseldorf fahren möchte und nach einer Verbindung nach dem 15. Dezember sucht, der wird wohl schnell stutzig werden. Denn der RE10, der sonst zwischen Kleve und Düsseldorf verkehrt, macht unweigerlich einen Stopp in Duisburg. Grund dafür ist eine Baustelle in Düsseldorf.

Zwischen dem 15. Dezember und dem 18. April 2020 könne der Hauptbahnhof in Düsseldorf mit der Linie kaum noch angefahren werden, heißt es dazu von der Nordwestbahn (NWB). Ersatzweise halten die Züge dann in Duisburg, wo ein Umstieg in andere Linien des Nahverkehrs in die Landeshauptstadt erforderlich ist.