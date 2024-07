ABC-Schutz Hier trainiert die Kreis Klever Feuerwehr den Katastrophenfall

Eines der umgestürzten Fässer konnte die Erkundungseinheit direkt aufstellen und einen weiteren Austritt des Stoffes aus diesem Fass verhindern. Ein zweiter Behälter und die Umfüllleitung, welche Leck geschlagen hatte, konnten nicht ohne Weiteres abgedichtet werden. Im Anschluss an diese Arbeiten ging es in den vorbereiteten Dekontaminationsplatz, wo der Erkundungstrupp nach einer kurzen Einweisung dekontaminiert, also gereinigt wurde. Der nachfolgende Trupp dichtete die Umfüllleitung ab und pumpte die Säure in einen dichten Behälter um.