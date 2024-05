Baustelle an der Niers Hier entsteht das neue Förderzentrum für Goch

„Als wir 2014 das Rahmenkonzept zur Zukunft der Förderschulen im Kreis beschlossen, ging es uns nicht darum, den Gemeinsamen Unterricht auszubremsen. Aber wir wollten auch nicht, dass die Förderschulen ausliefen, denn deren Arbeit schätzen die Eltern vieler Kinder sehr“, sagt Zandra Boxnick, allgemeine Vertreterin des Landrats. Als Chefin der Zentralen Verwaltung im Kreishaus ist sie schon seit vielen Jahren auch für die kreisangehörigen Schulen zuständig. Und in dieser Eigenschaft begleitete sie jetzt Stephan Giesen, den neuen Geschäftsführer der Kreis Klever Baugesellschaft, zum RP-Gespräch vor Ort. Gemeinsam mit Schulleiter Thomas Hegmann berichtete sie, warum das Bauprojekt nötig war und was dort an der Schützenstraße passiert. Noch sehen Passanten vor allem einen Kran und Container, die für die wachsende Schule nötig sind. Bis spätestens 2027 muss aber alles fertig sein, denn dann soll der Standort Astrid-Lindgren-Schule am Leeger-Weezer-Weg, wo bislang der Primarbereich untergebracht ist, aufgegeben werden. Bevor die Grundschüler allerdings in den Neubau einziehen können, muss auch das Bestandsgebäude saniert werden. Deshalb ziehen die Schüler der Sekundarstufe übergangsweise zuerst in die Neubauten.