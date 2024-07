Chirurgische Expertise Hohe Auszeichnung für Spezialisten aus Gocher Krankenhaus

Hohe Auszeichnung für Ahmad Abdulrahman: Der Oberarzt der Klinik für Allgemein-, Visceral- und Thoraxchirurgie des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums trägt ab sofort den Titel „Fellow of the European Board of Surgery (FEBS) in the specialty of Coloproctology“. Der Titel gilt weltweit als eine der bedeutendsten Auszeichnungen für chirurgische Expertise, pro Jahr erhalten in Europa maximal 40 Mediziner nach erfolgreich absolvierter Prüfung den Titel.