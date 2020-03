Angebot der Krankenbruderschaft Rhein-Maas : Pilgern nach Lourdes diesmal per Flieger

Info

Das Programm: Sonntag, 14. Juni, Flug, Teilnahme an der Lichterprozession. Montag: Eucharistiefeier, abends Lichterprozession. Dienstag: Eucharistiefeier, fakultativ: Fahrt in die Pyrenäen. Mittwoch: Gottesdienst, Kreuzweg, Prozession. Donnerstag: Eucharistiefeier, am Nachmittag Krankensalbung, am Abend: Lichterprozession. Freitag startet der Rückflug.