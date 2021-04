Ausschüttung in Goch, Kevelaer und Kleve : Corona-Prämie für Krankenhaus-Mitarbeiter

Goch/Kevelaer/Kleve Insgesamt gibt es mehr als 700.000 Euro für den besonderen Einsatz während der Pandemie. Die genaue Verteilung an die Mitarbeiter stimmen Geschäftsführung und Mitarbeitervertretung miteinander ab.

Mit den mehr als 700.000 Euro – die genaue Verteilung an die Mitarbeiter stimmen Geschäftsführung und Mitarbeitervertretung miteinander ab – wächst die Summe der Corona-Prämien, die die Katholische Karl-LeisnerTrägergesellschaft (KKLE) an ihre Arbeitskräfte im Klinikum, in den Einrichtungen der Altenpflege und in den Servicebereichen ausgeschüttet hat, nach eigenen Angaben auf insgesamt mehr als 2,3 Millionen Euro.