Technischer Defekt in Goch : Kran kippt um und beschädigt Bau und Haus

Goch-Pfalzdorf Vermutlich wegen eines technischen Defektes ist am Mittwochnachmittag ein Kran in Pfalzdorf umgekippt und hat einen Neubau sowie ein Haus erheblich beschädigt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Fassungslos stehen Anwohner und Beteiligte am Mittwochnachmittag an der Klever Straße in Pfalzdorf: Ein tonnenschwerer Kran ist kurz zuvor auf einer Baustelle gegenüber dem Fahrradgeschäft Flören in dem Gocher Ortsteil umgekippt. Verletzt wurde bei dem Vorfall zum Glück niemand, doch der Kran hat durch die Wucht des Aufpralls natürlich erheblichen Sachschaden angerichtet – sowohl am Neubau, als auch an der Fassade und am Dachstuhl des benachbarten Hauses.