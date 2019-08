Demenz : Vorträge über Demenz im Uedemer Bürgerhaus

Uedem In anderen Kommunen des Kreises hatte die Vortragsreihe bereits stattgefunden, jetzt ist Uedem an der Reihe. Fachleute informieren über Demenz und den richtigen Umgang mit der Erkrankung und den Erkrankten.

(RP) Gleich drei kostenlose Vorträge bietet das Netzwerk Demenz im Kreis Kleve im kommenden Monat im Bürgerhaus Uedem an. Die Reihe beginnt am Mittwoch, 4. September, um 18 Uhr mit einem Vortrag von Dr. Christoph Baumsteiger, dem Chefarzt der LVR-Föhrenbachklinik in Bedburg-Hau. In seinem Referat geht es um die möglichst frühe Diagnostik, die leider selten in Anspruch genommen wird, aber viele Vorteile bietet. Außerdem geht der Mediziner auf bewährte und neue Therapieverfahren und die psychosoziale Betreuung von demenziell Erkrankten und deren Angehörigen ein. Nach dem Vortrag können individuelle Fragen gestellt werden.