Gebühren im Überblick Kosten für Restmüll in Goch steigen leicht

Gebührenerhöhungen sind am Jahresende ein bekanntes Thema; vieles wird zum neuen Jahr teurer. In dieser Zeit der steigenden Kosten und besorgniserregender Inflation rechnen die Bürger erst recht damit. Zumindest, was die Müllgebühren angeht, fällt die Teuerung in Goch aber nur geringfügig aus. Im jüngsten Gocher Haupt- und Finanzausschuss informierte Kämmerin Bettina Gansen über die neue Gebührenkalkulation beim Abfall. In Kurzform: Nur der Restmüll wird etwas teurer – neun Euro im Jahr.