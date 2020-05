Infrastruktur in Goch : Glasfaser: In Goch beginnt Privatausbau in den Orten

Glasfaser: In Goch beginnt Privatausbau in den Orten

Goch Die Ortschaften Asperden, Hassum, Kessel, Nierswalde und Pfalzdorf bekommen schnelles Internet, wenn sich 40 Prozent der Haushalte für einen Anschluss bei der Deutschen Glasfaser entscheiden.

So funktioniert der geförderte Breitbandausbau in Goch

Und so geht es weiter: Das Telekommunikationsunternehmen beginnt die sogenannte privatwirtschaftliche Nachfragebündelung. Sie ermöglicht Bürgern in Asperden, Hassum, Kessel, Nierswalde und Pfalzdorf den Zugang zum modernen Glasfasernetz. Allerdings, und das ist die Bedingung des Unternehmens, müssen mindestens 40 Prozent der Haushalte sich für einen Anschluss entscheiden, damit der Ausbau realisiert wird. „Unser Ansporn ist es, in den genannten Orten mit schnellen, verlässlichen Breitbandverbindungen Privathaushalte und Gewerbetreibende zu versorgen, um unseren Kunden zu ermöglichen, im Homeoffice zu arbeiten und im Arbeitsalltag ruckelfreie Videokonferenzen zu nutzen sowie eine Verbesserung der Gesundheit der Bürger durch Bereitstellung lebenswichtiger Informationen unter Einsatz elektronischer Gesundheitsdienste – Stichwort Telemedizin – zu ermöglichen“, sagt Dietmar Rotering von der Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser.

In den kommenden Wochen werden alle Haushalte, die in den geplanten Ausbaugebieten liegen, über die anstehende Nachfragebündelung postalisch informiert. Alle Bürger haben zudem die Möglichkeit, sich vorab online zu informieren: Das Unternehmen bietet am Dienstag, 19. und 26. Mai, jeweils um 19 Uhr, Online-Infoabende statt. Veranstaltungen vor Ort können aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Lokaler Ansprechpartner ist wie beim geförderten Breitbandausbau auch Jörg Thonnet von Euronics an der Bahnhofstraße 30, Telefon 02823 5071.