Uedem : Schlager beim Herbstfest in Uedem

Michel van Dam. Foto: Endermann, Andreas (end)

UEDEM Michel van Dam und Edward Simoni kommen am 12. Oktober ins Bürgerhaus.

(bal) Michel van Dam ist am Niederrhein kein Unbekannter. Seit 25 Jahren wird der aus den Niederlanden stammende Sänger vor allem für seine gefühlvollen Balladen, bei denen sich seine ausdrucksstarke Tenorstimme besonders gut entfalten kann, geschätzt. 2009 veröffentliche er zusammen mit der inzwischen verstorbenen Sängerin Ulla Norden das Duett „Das Flüstern des Windes“, das in den Schlagercharts zum Sommerhit des Jahres wurde. Viele Fans gewann er auch durch die Show „Winter-Zauberland“, bei der er seit Jahren viele bekannte Schlager-Größen ins Emmericher Stadttheater holt.

Bevor es im kommenden Jahr am 2. Februar eine Fortsetzung gibt, feiert van Dam sein 25-jähriges Bühnenjubiläum im Bürgerhaus Uedem am Samstag, 12. Oktober. Mit dabei ist als „Special Guest“ noch ein weiterer bekannter Name: Edward Simoni, Meister der Panflöte.

„Wir haben ein buntes Programm vorbereitet“, freut sich van Dam auf den Abend in Uedem, bei dem er auch an seine Zusammenarbeit mit Ulla Norden erinnern will. Aber auch auf neuere Titel dürfen sich die Besucher freuen.

Und damit nicht nur die Ohren verwöhnt werden, sorgt das Kolping-Ballett Elten, das sich durch seine Auftritte im Karneval einen Namen gemacht hat, für einen Blickfang. Dazu werden Landschaftsaufnahmen vom Niederrhein der preisgekrönten Amateurfotografen Susanne und Jürgen Rubin, passend zur Musik, per Beamer auf eine Leinwand geworfen. Durch das Programm führt der ebenfalls aus der fünften Jahreszeit bekannte Emmericher Uli Döbbertin.

Edward Simoni. RP-Archiv: Laaser. Foto: Laaser, Jürgen (jl)