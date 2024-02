Neuer Moderator Jugendorchester Uedem lädt zum Jahreskonzert ein

Die musikalische Leitung liegt in den bewährten Händen von Christin und Ludger Broeckmann. Bei der Moderation gibt es in diesem Jahr eine Prämiere. Tim Möller wird in diesem Jahr erstmalig durch das Programm führen. Selbst aktiv am Tenorhorn und der Tuba wird er sicher das ein oder andere Interessante aus dem Leben des Orchesters zu berichten wissen. Die jungen Musiker freuen sich über viele Besucher. Alle sind herzlich eingeladen, sich einen kurzweiligen Nachmittag zu gönnen. Übrigens ist dies für interessierte Eltern, Kinder und Jugendliche auch ine gute Möglichkeit, sich von der qualifizierten Arbeit des Jugendorchesters zu überzeugen und die Klangvielfalt eines Jugendorchesters live zu erleben und vielleicht neugierig zu werden.